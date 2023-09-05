الدعم السريع تعلن أنها أسقطت طائرة حربية من طراز (أنتونوف) تابعة للجيش

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أكدت قوات الدعم السريع أن الدفاع الجوي أسقط طائرة حربية من طراز (أنتونوف) تابعة للجيش السوداني.

وأضافت الدعم السريع أن الطائرة ظلت تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان دون أدنى اعتبار لقتل هؤلاء الأبرياء.

وذكرت الدعم السريع أن الطيران التابع للجيش السوداتي هاجم عددًا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث مما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع، تمكنت من صد الاعتداءات لما وصفتها من فلول النظام البائد على المدنيين الأبرياء.