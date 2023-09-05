بكتيريا “السلمونيلا”.. السبب الرئيسي في حالات التسمم الغذائي بالخمس

الوطن| متابعات أعلنت وزارة الصحة عن نتائج فحص عينات الدم والبراز التي أخذت من الحالات التي أصيبت بتسمم غدائي بعد تناول وجبات بإحدى صالات الأفراح ببلدية الخمس، والتي أكدت وجود بكتيريا «السلمونيلا» في عينات البراز.

وكانت وزارة الصحة قد تلقّت بلاغًا عبر غرفة الطوارئ المركزية بوصول حالات تسمم غذائي إلى مستشفى الخمس التعليمي، مساء الخميس، في الـ31 من أغسطس، وعلى إثر ذلك قامت بتفعيل فرق الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي.

وبلغ إجمالي الحالات التي وصلت لمستشفى الخمس على مدى يومين، مائة واثنتي عشر (112) حالة (نساء، أطفال، رجال)، تسعة وخمسون (59) حالة دخلت أقسام الإيواء منها سبعة عشر (17) حالة أطفال.

وفي هذا الصدد ، تدعو وزارة الصحة إلى اتباع القواعد الصحية لسلامة الغذاء أثناء الإعداد والتحضير والتخزين، واختيار الأطعمة المطهية جيداً والالتزام بالنظافة الشخصية بصفة عامة وعلى الخصوص غسل الأيدي جيداً قبل الأكل.