لجنة إدارة المعلومات التربوية تعقد اجتماعها الأول بحضور اليونيسف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

عَقدَتْ لجنة إدارة المعلومات التَّربوية (Emis) اِجتماعها الأول بِحضور منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن اللجنة حددت الِاجتماع الذي يعُقد بدِيوان الوزارة يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري كموعِد للبدء في إدخال المعلومات للمنظومة بِشكل تجريبي لــ 200 مؤسسة تعليمية من كافة أنحاء البلاد على أن ينتهي العمل بإدخال البيانات لِكافة المؤسسات التَّعليمية في شهر أكتوبر 2024م.

وتهدف منظومة EMIS إلى توفِير المؤشرات التَّربوية والتَّعليمية، وتقييم جودة وفعالية سِياسات، وبرامج التَّعليم، وتوفر البيانات والمعلومات المُهمَّة التي تُساعد صنَّاع القرار، وسِياسات التَّعليم وأصحاب المصلحة في اِتِّخاذ القرارات.

وَترأَّستْ الاِجتماع وكيل الوزارة للشؤون التَّربوية رئيس اللجنة مسعودة الأسود بِحضور مستشار الوزير عبدالسلام الصغير، وَمدير مركز المعلومات والتوثيق خالد حميّر، وَمدير إدارة التخطيط والاِستراتيجيات فتحي المهشهش، وَمدير مكتب التَّعليم بمنظمة اليونيسف “فنيسيا لي”، ومسؤول التَّعليم بِمنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف) أمل مركوس.