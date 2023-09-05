دبيبة: ندعم الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دبيبة على نتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، وأكد خلالها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وحسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع فيسبوك، أكد دبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمناً الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية ودعمه إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأشار البيان إلى حديث باتيلي عن إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب إحاطته الأخيرة في أغسطس الماضي.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية عقد باتيلي لقاءات مكثفة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إضافة إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحث جميعها سبل دعم جهود وضع القوانين الانتخابية، وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق.