ليبيا الان

“الزادمة” يبحث اهم العوائق والصعوبات التي تواجه عمل غرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المهندسسالم الزادمةاليوم الاتنين بمقر ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية معرئيس غرفة الطواري بالمنطقة الجنوبية السيداسماعيل العيضة

وبحضور أعضاء لجنة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية للمنطقة الجنوبية أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل لجنة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية

وأكد الزادمة على أهمية  تفعيل غرفة الطوارئ ومتابعة عملها وامكانية تقديم الدعم لها وتسهيل خدمات غرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية بما يمكنها من أداء عملها بالشكل المطلوب وضمان تقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث اي عائق

و أستمع خلال أجتماعه برئيس غرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية  وأعضاء لجنة الطوارئ بوزارة الصحة إلي الاحتياجات الضرورية للغرفة من أجل تحسين خدماتها بكافة مناطق الجنوب الليبي .

الوسوم

#المنطقة الجنوبية الحكومة الليبية سالم الزادمة ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك