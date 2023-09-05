منصة حكومتنا: باتيلي نقل للدبيبة إشادة مجلس الأمن باستقرار الأوضاع في ليبيا

تقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في مكتبه بطرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

ووفق منصة “حكومتنا ” التابعة لحكومة الدبيبة ، فقد أحاط المبعوث الأممي، الدبيبة بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد الدبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

من جانبه، نقل باتيلي للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.