وزير الداخلية يؤكد السيطرة على الحدود الليبية البرية والبحرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي السيطرة على الحدود الليبية البرية والبحرية، ووجود ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية.

وشدد الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام الصديق الصور على تواصل العمل بالخطة الأمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في مختلف مناطق ليبيا.

وبين الطرابلسي أن وزارة الداخلية ستركز سنركز على مديرات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023 مشيرا إلى الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

ولفت الطرابلسي إلى أن وزارة الداخلية سعت لمعالجة كثير من الملفات، وأجرت العديد من الإصلاحات بمساعدة النائب العام.

وأضاف الطرابلسي أن وزارة الداخلية تمد يديها لشركائها المحليين والدوليين في مجال تطوير العمل الأمني مؤكدا أن الوزارة على تواصل دائم مع كافة الجهات الأمنية في المناطق الشرقية والجنوبية.

ودعا الطرابلسي المواطنين إلى التكاتف مع مديريات الأمن لتوفير الأمن، دون المساس بالثوابت الوطنية.