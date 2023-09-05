المقدرة بـ 89 مليار..بليحق: مجلس النواب أقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023

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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م.

وأوضح بليحق أن النواب أقر مشروع قانون الميزانية المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع بملاحظات.

وكان المتحدث أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس.

وأضاف بليحق أن النواب شرع في جلسته في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية، والجلسة مغلقة.