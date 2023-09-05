وكالة الأنباء الفرنسية: النور يعود للعاصمة طرابلس بعد الظلام الدامس

ليبيا – واكب تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية ما تم التعبير عنه بعودة النور إلى العاصمة طرابلس بعد سنوات طويلة من الظلام الدامس.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من ميدانياته صحيفة المرصد أكد إن حركة المرور الكثيفة في عطلات نهاية الأسبوع بالقرب من كورنيش العاصمة طرابلس جاءت بعد تحسن خدمات الكهرباء ما جلب طاقة إيجابية متجددة بعد سنوات من الصراع وانقطاع التيار الكهربائي.

ووفقا للتقرير شكل النقص المزمن في الكهرباء جانبا من الحياة اليومية لليبيين ناقلا عن خبازة وبائعة المعجنات لحفلات الزفاف والاحتفالات الأخرى عبر الإنترنت حنان الميلودي البالغة من العمر 43 عاما قولها أن انقطاع التيار كان بمثابة الكارثة بالنسبة لعملها.

وتابعت الميلودي بالقول إن الأمر الذي لا يطاق هو عدم معرفة متى ستنقطع الكهرباء أو عدد الساعات فيما بين التقرير أن الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء والوضع الأمني المستقر نسبيا جعل الليبيين يحصلون على إمدادات كهربائية محسنة بشكل ملحوظ.

وبحسب مؤيد الزياني جزار المنتجات المجمدة ذو الـ34 عاما يبدو أن الوضع في تحسن والزبائن لاحظوا ذلك في وقت بين فيه التقرير أن الليبيين تكيفوا مع انقطاع التيار الكهربائي ولتجنب عدد لا يحصى من الليالي الطوال عبر شراء بطاريات ببضع مئات من الدنانير.

وأشار التقرير إلى أن هذه البطاريات يمكنها تشغيل جهاز تلفزيون ومصباح أو مصباحين فضلا عن توفير الاتصال الأساسي بالإنترنت فيما أنفق القادرون آلاف الدولارات لشراء مولدات كهربائية صاخبة وملوثة تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

وأوضح الزياني أنه وحتى مع وجود مولد كهربائي تضعف قدرة الثلاجات بعد 10 ساعات فيما قال محمد رحومي ذو الـ53 العامل بأحد شركات المعجنات:”من الواضح أن الاستقرار الإداري داخل الشركة العامة للكهرباء ساهم في استقرار الشبكة الكهربائية”.

وتابع رحومي بالقول:”ولكن للمستهلكين أيضا دور يلعبونه في تقليل استهلاكهم ودفع فواتيرهم في وقت قال فيه عبد الملك فتح الله النادل في وسط العاصمة طرابلس ذو الـ34 عاما إن جهود حكومة تصريف الأعمال

واضحة إلا أن المواطنين ما زالوا قلقين لعدم الاستقرار.

واختتم فتح الله قائلا:”رغم أن الحوادث الأمنية أقل تواترا إلا أنها يمكن أن تندلع في أي لحظة ما يؤدي لتدمير البنية التحتية ومنازل الناس”.

ترجمة المرصد – خاص