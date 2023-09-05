“الدبيبة” يبحث مع “باتيلي”مستجدات الأوضاع السياسية

الوطن| متابعات

استقبل رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراءبطرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأحاط المبعوث الأممي، رئيس الوزراء، بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئةالظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد الدبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذالانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

من جانبه، نقل باتيلي للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.