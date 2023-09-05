الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي تمتد تدريجياً للشمال الغربي

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي تمتد تدريجياً لتشمل من مساء اليوم أغلب مناطق الشمال الغربي.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة خاصةً على مناطق ( المرج و الجبل الأخضر – المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت ) تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية مع رياح نشطة إلى قوية أحياناً، بينما تكون فرصة الأمطار أقل على مناطق أقصى الساحل الغربي.

وذكر المركز أن درجات الحرارة تكون معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (25 – 31)مْ.

وأفاد المركز أن درجات الحرارة تكون على مناطق الجنوب مابين (36 – 42)مْ، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي بينما ترتفع على مناطق الجنوب الشرقي ثم تتراجع يوم الخميس.