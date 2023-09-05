ليبيا الان

مجلس النواب: أوجه صرف الميزانية ستكون موحدة على مستوى ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

أكد مجلس النواب أنه بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2023 المقدمة من الحكومة الليبية بالإجماع وبملاحظات أعضاء المجلس وفي ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي ستكون أوجه صرف هذه الميزانية موحدة على مستوى الدولة الليبية.

واعتبر مجلس النواب أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) إهدار للمال العام وتجاوز للقانون المالي للدولة ويعد أيضا أمرا محالفا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك