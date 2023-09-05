الدبيبة يؤكد دعمه جهود البعثة الأممية في ليبيا ومبادرات باتيلي

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا مبادرات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأحاط المبعوث الأممي خلال لقائه الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

ونقل باتيلي للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.