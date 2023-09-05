النائب العام: الوضع ليس مثاليا 100% لكنه أفضل من السابق

أكد النائب العام الصديق الصور، أن “الوضع في ليبيا ليس مثاليا مئة بالمئة لكنه أفضل من السابق ونعمل على الحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا”.

وقال الصور، خلال مؤتمر جمعه بوزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالخطة الأمنية لتأمين طرابلس وطوقها؛ إن “مديريات الأمن تجاوبت مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا”.

وأضاف النائب العام، أن “عدد الجرائم الخطيرة في ليبيا تجاوز 110 آلاف، من بينها جرائم القتل، والجرائم المتوسطة كالسرقة بلغت أكثر من 400 ألف، بينما تجاوزت الجرائم البسيطة 114 ألفا”.

وأشاد الصور، بـ “الجهود الأمنية والعسكرية التي أفضت لفرض قوة القانون في مدن الساحل الغربي”.

وأكمل النائب العام، أن “التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة”.

وختم موضحًا أن ” ملف التعديات على الأملاك العامة شهد عملا أمنيا كبيرا في إزالتها ووقف مرتكبيها”.