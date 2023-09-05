مصرف الواحة يصدر تنويهاً هاماً بشأن منحة الابناء

أفاد مصرف الواحة، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم إستلام المبلغ المخصص لصرف منحة (الأبناء) للربع الثالث عن الأشهر (يوليو، اغسطس، سبتمبر) لسنة 2023م، مؤكداً أنه يجري العمل على إضافتها في الحسابات المصرفية للمستحقين.

ويوم أمس، أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن البدء في إدراج منحة الأبناء عن الأشهر (يوليو- أغسطس – سبتمبر) من سنة 2023 في حسابات مستحقيها.

وكانت، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أكدت مساء الاحد إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لبدء صرفها للمستفيدين.