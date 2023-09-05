هيئة البحث عن المفقودين: التعرف على هوية 10 جثث مجهولة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية 10 حالات جديدة مجهولة الهوية 9 منها مفقودة منذ سنة 2011.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA برئاسة كمال أبوبكر رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

وبين المكتب الإعلامي للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنه جرى خلال الاجتماع مراجعة النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعرفت على 9 حالات من مفقودي 2011 وحالة جنائية محالة للهيئة من النيابة العامة عن طريق الحمض النووي.

وأوضحت الهيئة أن الحالات التي تم التعرف عليها هي علي احمد علي السائح (طرابلس )، هشام محمد سالم زعيط (الزاوية)، نادر خليفة محمد خليفة (تيجي )، عمر المبروك سعد المزوغي (طرابلس )، إبراهيم علي محمد اشكندالي (الزاوية)، عبدالله محمد عبدالله الديب (الزاوية)، أسامة الأزهر أبوبكر حميد (طرابلس)، الزروق أحمد محمد العقوبي (غريان)، وليد المهدي احمد محمد (طرابلس).

ولفتت الهيئة إلى أنه ستتم إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام بعد إتمام الإجراءات القانونية ودعت أسر الضحايا في حالة الاستفسار الاتصال عبر الرقم التالي: 0910376503، مع إمكانية التواصل عبر الفايبر / الواتساب على الرقم ذاته أو عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.