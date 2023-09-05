شيفتشينكو: فرنسا تحاول صرف انتباه تركيا عن ليبيا وإفريقيا والمتوسط

ليبيا – نقل تقرير إخباري عن العالم السياسي والإعلامي الروسي “مكسيم شيفتشينكو” وجهات نظره بشأن ملف التدخلات التركية في قارة إفريقيا.

التقرير الذي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة الأنباء الأذرية أكد من خلاله ” شيفتشينكو” رغبة فرنسا صرف انتباه تركيا عن ليبيا والقارة السمراء والبحر الأبيض المتوسط من خلال رعاية الأرمن في جنوب القوقاز بصفة الأخيرة ذات حدود مهمة جدًا للاتحاد الأوروبي والفرنسيين.

ووفقا لـ”شيفتشينكو” يتمثل هدف فرنسا في تعزيز مكانتها في المنطقة وصرف هذا الانتباه التركي.

ترجمة المرصد – خاص