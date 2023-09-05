ليبيا.. “اللافي” يتابع مشاريع تطوير الطرق التي ينفذها جهاز المواصلات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سامي نصر العبش، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن مدير عام الجهاز، استعرض أمام النائب، أعمال التشييد والبناء، ومشاريع تطوير الطرق التي يقوم الجهاز بتنفيذها، والإشراف عليها في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء، متابعة سير العمل في الطريق الساحلي، والبدء في تنفيذ أعمال الصيانة، والرصف من جنزور إلى رأس جدير، بالإضافة إلى بعض مشاريع الطرق الفرعية الحيوية الأخرى بالمنطقة.

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