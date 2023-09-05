الكوني يفتتح اعمال جلسة العمل لمبادرة صحراء واحدة في تونس

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افتتح النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني عبر تقنيات التواصل عن بعد، أعمال جلسة العمل رفيعة المستوى، صباح اليوم الثلاثاء بتونسبين خبراء ليبيا وخبراء الاتحاد الاوربي،لرسم خارطة الطريق لاستراتيجيات مبادرة صحراء واحدة برعاية الرئاسة الليبية ورئاسة الاتحادالاوربي.

وعبر النائب في المداخلة على ضرورة استقرار الوضع بمنطقة الصحراء الكبرى، واي اشتعال سلبي فيها سيؤثر على دول المنطقة، وايتحرك إيجابي سيساهم في الاستقرار، مشيراً لتحرك ليبيا في هذا الاطار، منذ اندلاع الازمة في النيجر، نحو تشاد وابوجا والتواصل معكل الأطراف من أجل ايجاد حلول سلمية ناجعة.

وشدد النائب في تحذيراته الاستباقية بضرورة دعم النيجر التي تتوسط الدول المشتعلة، وعلى المجتمع الدولي أن يساهم بشكل فعال فياستقرارها، موضحاً في هذا الصدد بأن ليبيا مثل سائر دول العالم تدعم الشرعية والخيار الديمقراطي للشعب في النيجر.

وأوضح بأن جلسة العمل التي تجمع خبراء ليبيا وخبراء الاتحاد الاوربي بصدد وضع خارطة طريق لمبادرة صحراء واحدة، دليل على إصرارالدول المنطقة على الاستمرار في محاولة رأب الصدع بمنطقة الصحراء، والإصرار على إنجاح مبادرة صحراء واحدة جامعة، والتي منشأنها أن توحد بين شعوب المنطقة وترسم في تكامل خلاق استراتجيات الحلول التي نحتاجها في مثل هذه المحن.

وأكد الكوني على أهمية مواصلة العمل المشترك باعتبارهم الخبراء الاقرب لفهم ما يدور على الارض، وتحديد انتظارات الشعوب وكيف يمكنتحقيق ذلك، ونوه بالخصوص على الدور المهم للاتحاد الاوربي، كشريك اساسي لانجاح مساعي هذه المبادرة في هذه المرحلة ، مشدداً علىضرورة ان يبذل الاتحاد الاوروبي جهداً مضاعفاً لدعم هذه الجهود الساعية لتحقيق الامن والاستقرار في فضاء الصحراء الواحدة.