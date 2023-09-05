حسين القطراني: نشيد بدعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا

أثنى النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف، حسين القطراني، على دعم دولة قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا، وذلك خلال لقائه السفير القطري في ليبيا.

والتقى “القطراني”، سفير دولة قطر في ليبيا “خالد الدوسري”، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات السياسية، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وفي المجالات كافة وبما يحقق أهداف الشعبين.

وأشاد السفير القطري خلال اللقاء بجهود حكومة الوحدة الوطنية، في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق إستقرار ليبيا ووحدة أراضيها.