لجنة حكومية تبحث سبل تحصين خدمات الاتصالات من الهجوم السيبراني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

عقدت لجنة متابعة ودعم مشاريع الحكومة الإلكترونية، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تحصين خدمات الاتصالات في ليبيا من محاولات الاختراق والهجوم السيبراني.

وبينت منصة “حكومتنا” أن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بحثت مستجدات عمل الشركة القابضة للاتصالات والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في مشاريع خدمات البنية التحتية وعمليات فصل الخدمات الحكومية، لتجنب التعرض لهجوم سيبراني وتأمين تبادل المعاومات بين المؤسسات الحكومية.

وتطرق اللقاء إلى المعوقات التي تواجه مشروع الرقمنة، والموقف العام لمشاريع الحكومة الإلكترونية، وتحديد أولويات المشاريع التي تهدف لتحسين أداء الحكومة وتطوير عمليات صنع القرار بما يساهم في تقديم وتسهيل خدمات المواطن.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد لقاءات مستقبلية للجنة بهدف تحسين أداء الحكومة والتركيز على ترابط المشاريع زمنيا وفنيا وتقنيا مع الأهداف التي أسست عليها.