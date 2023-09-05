الدبيبة: لن نتأخر في دعم المرأة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات

ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته لن تتأخر في دعم المرأة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات.

الدبيبة تعهد في كلمة ألقاها بمنتدى عضوات المجالس البلدية،الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي في نسخته الثانية، نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال” بتلبية كل الدعوات التي من شأنها دعم حقوق المرأة ودمجها في المجتمع .

وحيا الدبيبة المجالس البلدية لوقوفها بشكل جاد على توفير الاحتياجات الأساسية وأفضل الخدمات للمواطن ، مشيرا إلى أن باب الحكومة مفتوح أمام الجميع ولن يغلق أبدا مهما كانت الظروف والمتطلبات .

وأشاد الدبيبة بالنتائج المثمرة التي خرج بها هذا المنتدى حيث تم تشكيل عدة لجان متخصصة وانتخاب رؤوساء متخصصين لها ، معربا عن تقديره لجهود عضوات المجالس البلدية ودورهن الكبير والجليل في الوقوف على احتياجات المواطنين.