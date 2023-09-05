وزير الداخلية: ليبيا وصلت إلى مستوى مرتفع من الأمن ولم نسجل بلاغات خلال يومين

قال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عماد الطرابلسي، إن ليبيا وصلت إلى مستوى جيد جداً من الأمن.

وأضاف الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام الصديق الصور، أن الوزارة تواصل العمل بالخطة الأمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في مختلف مناطق ليبيا.

وأشار إلى أن التركيز على تحسين العمل في مديريات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023، متابعاً: “وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع”.

وقال الطرابلسي إن وزارة الداخلية عالجت عددًا من الملفات خلال الفترات الأخيرة، وأجرت العديد من الإصلاح وذلك بمساعدة من النائب العام.

وأكد الطرابلسي أن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع، مضيفاً أن الوزارة سعت لمعالجة كثير من الملفات، وأجرينا العديد من الإصلاحات بمساعدة النائب العام.

واستطرد: “أيدينا ممدودة لشركائنا المحليين والدوليين في مجال تطوير العمل الأمني، ونحن على تواصل دائم مع كافة الجهات الأمنية في المناطق الشرقية والجنوبية”.

ودعا الطرابلسي المواطنين إلى التكاتف مع مديريات الأمن لتوفير الأمن، دون المساس بالثوابت الوطنية، مؤكداً السيطرة على الحدود الليبية البرية والبحرية، ولدينا ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية.

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وزعم أن عدم تسجيل أي بلاغ خلال اليومين الماضيين من الشهر الجاري يؤكد تمكن وزارة الداخلية من ردع الممارسات الإجرامية.