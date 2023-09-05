الهلال الأحمر الليبي لـ”الحويج”: مستعدون للتنسيق الكامل مع “وزارة الخارجية”

عقد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج ، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع عمر على بودبوس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي بديوان الوزارة بنغازي.

وأكد “الحويج” على أهمية التنسيق المسبق مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا بالإضافة إلى ضرورة تحديد الاحتياجات الإنسانية وأولويات الدعم اللازم من هذه المنظمات فيما يتعلق بملف الهجرة والمهجرين والنازحين والرعاية الصحية وغيرها.

فيما أكد الأمين العام للهلال الأحمر الليبي خلال الاجتماع عن جاهزية فريق العمل التابع للجمعية لتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال عملهم على الأرض واستعدادهم الكامل للتنسيق مع الوزارة في كل ما يطلب منهم من معلومات.

وحضر الى جانب الوزير مدير إدارة منظمات المجتمع المدني ومدير مكتب التنسيق والمتابعة وحضر من جانب جمعية الهلال الأحمر مدير مكتب العلاقات الدولية بالجمعية بالإضافة إلى المستشار القانوني للأمين العام لجمعية الهلال الأحمر.