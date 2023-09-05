الخوجة: البرلمان سيصدر مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن “المجلس سيصدر مشروع قانون يمنع ويجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، في 27 أغسطس الماضي، عن لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا الشهر الماضي، ما أثار انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقبل إعلان إيقافها عن العمل وفتح “تحقيق إداري” بحقها، قالت خارجية الدبيبة، إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

فيما أكد العديد من المختصين في الشأن الليبي، أن الدبيبة أعطى موافقته على هذا الاجتماع الذي أشعل رد فعل شعبي غاضب في طرابلس، حيث خرجت التظاهرات المنددة في العاصمة وغيرها من مدن البلاد.

كما دفع الدبيبة إلى إقالة المنقوش لاحقاً، لاسيما أنه في ليبيا من غير القانوني تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بموجب قانون صدر عام 1957.