مؤسسة النفط: استهلاك مليار و120 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ مليار و 120 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز الطبيعي بلغ 897 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 103 مليون قدم مكعب وبلع استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغرى أخرى 92 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك مصنع الإسمنت 28 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 206 ألف برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرتها أن إنتاج المكثفات بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 51 ألف برميل يوميًا.