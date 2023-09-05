النائب العام: الوضع الأمني في ليبيا معقد والجرائم لم تعد تقليدية

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قال، النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الأمني في ليبيا أصبح معقدًا وإن الجرائم لم تعد تقليدية بل أصبحت منظمة ومعقدة وشائكة وتتداخل فيها عصابات محلية ودولية وتدخل فيها أطراف نافذة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، بشأن الإجراءات المتعلقة بالخطة الأمنية لتأمين طرابلس وطوقها.

وأضاف الصور، أن الوضع الأمني في كل ليبيا فيه مشاكل وتعقيدات كثيرة، أن والعمل يأتي خطوة خطوة، لافتًا إلى الحاجة الملحة للإمكانيات والتدريب والتطوير.

وقال النائب العام، إن الأمر يحتاج لكثير من العمل، مشيرًا إلى أن القضايا التي تم حصرها من سنة 2000 وحتى 2023 وصل عددها 707 ألف جريمة، في كل ليبيا، وإن الجرائم الخطيرة (القتل وحرابة وسطو وقطع طريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتجارة البشر والمخدرات والهجرة غير الشرعية) منها وصل عددها إلى 110 آلاف و949 قضية.