النائب العام: الوضع الأمني في طرابلس ليس مثالياً وسنعمل على تحسينه

عقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، ووزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً مشتركاً لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها بالتنسيق مع مكتب النائب العام والنيابات العامة.

وقال النائب العام، خلال المؤتمر أن الوضع الأمني في ليبيا ليس مثالياً 100٪ لكنه أفضل من السابق، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستعمل بالتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات الأمنية على للحفاظ تحسينه بالوتيرة الجارية حالياً.

وذكر أن الإحصائية الرسمية المتوفرة لدى النيابة الآن التي يجري إدراجها في منظومة التحول الرقمي من العام 2000 حتى 2023 عددها 707 آلاف و20 قضية في كل مناطق ليبيا.

وأوضح النائب العام أن عدد القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة والسطو والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر وتجارة المخدرات بلغت 110949 قضية، والقضايا العادية بلغ عددها 464819 قضية كقضايا السرقة والجنح المشددة، والقضايا البسيطة التي قد تنتهي بالتنازل عددها 131252 قضية.

وأكد أن النيابة العامة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استيفاء هذه القضايا، لخلق الأمن وتوليد الإحساس بالعدالة لدى الناس، لافتًا إلى أن تعاطي مختلف الجهات الأمنية مع النيابة العامة بات ملموسا.

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وأشاد النائب العام بتجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرهما، مشيراً إلى أن التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة.