ليبيا الان

“باتيلي” يشدد على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|ليبيا

التقى المبعوث الأممي في ليبيا اليوم برئيس الوزراء في الحكومة منتيهة الولاية عبد الحميد الدبيبة، وذلك في إطار مشاورته المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن.

كما تناول اللقاء المناقشة حول التطورات السياسية والأمنية الأخيرة والحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي  شامل لكل القضايا الخلافية.

وشدد باتيلي على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميعالمرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية.

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية #المبعوث الأممي عبدالله باتيلي القادة السياسين في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك