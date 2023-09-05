“باتيلي” يشدد على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات

الوطن|ليبيا

التقى المبعوث الأممي في ليبيا اليوم برئيس الوزراء في الحكومة منتيهة الولاية عبد الحميد الدبيبة، وذلك في إطار مشاورته المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن.

كما تناول اللقاء المناقشة حول التطورات السياسية والأمنية الأخيرة والحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية.

وشدد باتيلي على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميعالمرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية.