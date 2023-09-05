 باتيلي لـ «الدبيبة»: يجب إيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أنه التقى برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في إطار مشاوراته المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن.

وقال باتيلي، في بيان، إن لقاءه مع الدبيبة تركز “على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، والحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية”.

وأوضح باتيلي أنه شدد على “مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية”.