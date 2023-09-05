الطرابلسي: نسيطر على الحدود ولدينا ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية

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أعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على الحدود الليبية البرية والبحرية، وأن لديهم ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية.

وأكد الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مع النائب العام الصديق الصور تواصل العمل بالخطة الأمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في مختلف مناطق ليبيا.

وأفاد وزير الداخلية أنه سيتم التركيز على مديرات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع.

وذكر الطرابلسي أن وزارة الداخلية سعت لمعالجة كثير من الملفات، موضحًا أنه تم إجراء عدد من الإصلاحات بمساعدة النائب العام.

وقال وزير الداخلية :”أيدينا ممدودة لشركائنا المحليين والدوليين في مجال تطوير العمل الأمني، ونحن على تواصل دائم مع كافة الجهات الأمنية في المناطق الشرقية والجنوبية”.

ودعا الطرابلسي المواطنين التكاتف مع مديريات الأمن لتوفير الأمن، دون المساس بالثوابت الوطنية.

وأكد وزير الداخلية عدم تسجيل أي بلاغ خلال اليومين الماضيين من الشهر الجاري ما يؤكد تمكن وزارة الداخلية من ردع الممارسات الإجرامية.