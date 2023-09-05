بتهمة الرشوة.. النيابة العامة تحبس 3 من مسؤولي المالية بمستشفى طرابلس الجامعي

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة من مسؤولي إدارة الشؤون المالية في مستشفى طرابلس الجامعي؛ لتعمدهم قبض مليون دينار كرشوة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها في المستشفى.

مأمور الضبط القضائي المنسب إلى جهاز الأمن الداخلي تلقى في وقت سابق بلاغاً حول افتقار خدمة الإعاشة في المؤسسة العلاجية للمواصفات والاشتراطات المرعية، فتولى إجراء استدلال يتغيا استجلاء حقيقة الواقعة، فقادته الإجراءات إلى إثبات امتناع مدبري الشأن المالي في المؤسسة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع رشى، مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المتعاقد عليها لفائدة المرضى.

وأفاد مكتب إعلام النائب العام أنه وباتصال وكيل النيابة بنيابة بمكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس بالواقعة، أخذ في تحقيق الظروف الملابسة للواقعة، فاستدل على صحة نسبة الواقعة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، والمراجع المالي، والمراقب المالي بتعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد، فانتهى المحقق إلى حبسهم، وثلاثة آخرين من المسهمين في الواقعة.