المبعوث الأممي لـ”دبيبة”: يجب إجراء الانتخابات الليبية تحت إشراف حكومة موحدة

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء في حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع “أكس” إن اللقاء جاء في إطار مشاوراته المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن.

وأضاف المبعوث أن نقاشه مع دبيبة تركز على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، والحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية.

‏وأشار إلى أنه شدد خلال اللقاء على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن المبعوث الأممي قدم إحاطة لدبيبة بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد دبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمناً الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

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وأشار المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إلى أن باتيلي نقل لدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.