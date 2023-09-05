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مؤسسة النفط: استهلاك 1.120 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال 24 ساعة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ مليار و 120 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعةالماضية، مؤكدة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز الطبيعي بلغ 897 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط103 مليون قدم مكعب وبلع استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغرى أخرى 92 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك مصنع الإسمنت28 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرتها أن إنتاج المكثفات بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 51 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى  أن إنتاجالخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 206 ألف برميل يوميًا.

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الوطن الليبية

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