بلها: لا يستطيع أي طرف فرض حل في ليبيا بالقوة

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، إن الأمر المثبت والذي يمكن الاعتماد عليه بشأن اجتماعات لجنة 6+6، هي الملاحظات التي أبدتها البعثة الأممية على مخرجات اللجنة والتي ذكرها عبد الله باتيلي في احاطته، الملاحظات تلخصت في أربع مآخذ على مخرجات اللجنة ومنها مشكلتين تحتاج لتوافق ومؤتمر وطني أو اتفاق سياسي على غرار اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية الفاعلة بحسب ما قالته البعثة الأممية.

بلها لفت خلال مداخلة عبر قناتنا إلى أن هناك ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات ومجلس النواب ومجلس الدولة وأطراف أخرى بالتالي للوصول لتوافق يقبل به الجميع يفضل معالجة هذه الأمور بشكل جيد.

وتابع: “من تطرق للسلطة التنفيذية هي لجنة الـ 6 وما ذكره باتيلي في هذا الأمر وشروط انتخاب الرئيس هما المشكلتين اللتان تحتاجان لاتفاق سياسي بين الأطراف السياسية الفاعلة، منها تشكيل الحكومة وشروط انتخاب الرئيس”.

وأضاف: “من خلال الاطلاع على ما ذكره الدبيبة في الاجتماع الوزاري الأخير ذكر أن المنقوش عملت بإخلاص الفترة الماضية، وهذا الكلام الديبلوماسي الذي يقال عند الحديث، ذكر أن الخطأ الذي حدث يجب أن يتحمل مسؤوليته من قام به وضريبة المسؤولية، يريدون قول إنها قامت بهذه الخطوة بشكل منفرد، وسائل الإعلام الصهيونية مع الأسف تتمثل بمصداقية أكثر من وسائل الإعلام العربية وهم ذكروا أنه من عام 2017 هناك تواصل مع الأطراف الليبية وهذا من أيام السراج”.

وأعرب عن استغرابه من حجم واتساع الكشف عن الاتصالات من الجانب الصهيوني، مشيراً إلى أنه لابد أن السياسة الصهيونية لديها غرض من الكشف والمتواصل والذين ساوموا على قضايا خطيرة يعرفون الصهاينة أن القضايا في ليبيا خطيرة وربما تدمر المستقبل السياسي لأي شخص يتحدث في هذا الموضوع وفقاً لحديثة.

كما استكمل حديثة: “لا أرى إزاحة الحكومة أنها حكومة عادية، الحكومة في طرابلس تمثل طرف سياسي ولديها حلفاء يتقاطعون معها في مواقف سياسية معينة بالتالي ليس الأمر تغيير سلطة تنفيذية بمجرد أن يسحب منها الثقة أو غير ذلك، الأمر يحتاج لاتفاق سياسي بين الأطراف الليبية وذكرت البعثة تحذير واضح أن الأمر إن لم يعالج لاتفاق سياسي ربما سنرجع لحالة النزاع وهذا ما يحدث الآن”.

وأكد على أنه لا يستطيع أي طرف فرض أي حل في ليبيا بالقوة أو التأثير الفردي وما ذكرته البعثة واضح أن القضايا الكبيرة تحتاج لاتفاق سياسي بين الأطراف السياسية الفاعلة، معتقداً أن باتيلي يريد ضمان تمديد مهمته في ليبيا من خلال بعض التعطيل حتى تصل البعثة لنهاية عملها ليصبح حديث مجلس الأمن بأنه ليس لديهم خيار آخر سوى ترك باتيلي يكمل مهمته.