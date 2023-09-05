مصرف شمال افريقيا يصدر تنويهًا بشأن منحة الأبناء

أفاد مصرف شمال افريقيا اليوم الثلاثاء الموافق 05- 09-2023م الى أنه بدأ في إدراج منحة الأبناء عن الأشهر (يوليو – أغسطس – سبتمبر) من سنة 2023 في حسابات مستحقيها، وسيتم تنزيلها تدريجيا بكافة فروع المصرف .

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إحالة منحة الزوجة والأبناء للربع الثالث (يوليو) أغسطس (سبتمبر) من العام 2023 إلى المصارف التجارية، موضحة أن إجمالي قيمة منحة الأبناء عن الربع الثالث بلغت أكثر من 1.085 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي منحة الزوجة أكثر من 499.188 مليون دينار.

وأوضحت الوزيرة في كلمة لها أن عدد الأسر المستفيدة من منحة الأبناء بلغت مليون و104 ألف أسرة.

وبلغ إجمالي المستفيدات من بطاقة ” ايفاء” مليون و235 ألف زوجة وبنت فوق سن 18 عاما.