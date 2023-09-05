بليحق: مجلس النواب أقر مشروع “الميزانية العامة” لعام 2023 المُقدم من الحكومة الليبية

صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن، جلسة اليوم لأعضاء مجلس النواب خلُصت إلى: إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .

وأضاف بليحق في تصريح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه تم أيضا إقرار مشروع قانون بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.م مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .

كما أكد على أنه تم إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .

وأقرت الجلسة أيضا، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012.م و القانون رقم (01) لسنة 2013.م