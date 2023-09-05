الأمم المتحدة: ليبيا من أكثر بلدان العالم المهددة بالإجهاد المائي

ذكر مكتب منظمة الأمم المتحدة في ليبيا أن هدر المياه يشكل أحد المظاهر المقلقة للاستهلاك غير المستدام في ليبيا، مشيرا إلى أن البلاد تستنزف أكثر من 80 في المئة من مواردها المائية القابلة للتجدد، وتعد من بين أكثر بلدان العالم المهددة بالإجهاد المائي.

وأضاف، في بيان له عبر فيسبوك، أن ليبيا تحتل الصدارة عربيا بنحو 2392 لتر للفرد في اليوم، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف معدل الاستهلاك في المنطقة العربية وفي العالم.

وأوضح، أنه لا يختلف نمط استهلاك مياه الري والمياة المستعملة في الإنتاج الصناعي عن هذا التوجه. حيث يفوق معدل الاستهلاك في ليبيا المعدل العالمي بنحو ثلاثة أضعاف كذلك.

وتابع، أنه يرمي الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة إلى تشجيع تبني أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. أنت أيضا بإمكانك المساعدة على تحقيق هذا الهدف.