مصرف الجمهورية يصدر تنويهًا جـديـدًا لعملائه

أصدر مصرف الجمهورية، اليوم الثلاثاء تنويهًا جديدًا لعملائه بشأن طريقة استخدام الرسالة النصية SMS على رقم 15051 .

وقال المصرف عبر صفحتة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، السادة زبائننا الكرام وردنا العديد الإستفسارات حول طريقة استخدام الرسالة النصية SMS على رقم 15051 ؟

*لحاملي بطاقة طالب و بطاقة إيفاء عليكم استخدام رقم الهاتف المسجل بالمنظومة حتى يمكنكم الاستفادة من خدمات 15051.

*أما حاملي بطاقة الصديق فإنه في حالة عدم الرد عليكم من قبل المنظومة القيام بزيارة فرعكم المصرفي للتحديث بيانات حسابكم الجاري .