توقعات بحدوث إعصار بالقرب من الساحل الليبي

رصد تقرير نشره موقع ويلز أون لاين، توقعات بحدوث فيضانات كبيرة في اليونان، قد تتطور إلى إعصار شبيه بالإعصار الاستوائي فوق جنوب البحر الأبيض المتوسط بالقرب من صقلية ومالطا أو باتجاه الجنوب، أقرب إلى الساحل الليبي، حيث أظهرت نماذج الطقس قبة حرارية فوق أوروبا الغربية.

وذكر التقرير، أن تلك النماذج الجوية تشير إلى أن هطول الأمطار قد يتجاوز 500 ملم خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وتابع أن تقارير جنوب البحر الأبيض المتوسط، تشير حاليًا إلى أن درجات حرارة البحر تتراوح بين 25-28 درجة مئوية، وتعتبر 26 درجة مئوية عتبة رسمية لتطور إعصار استوائي.

وعقب التقرير، أنه من المحتمل تشكل إعصار شبيه بالإعصار الاستوائي بين اليونان وإيطاليا ومالطا وليبيا هذا الأسبوع، وفقًا لتقارير الطقس. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد مدى دقة الإعصار ومدى شدته.

وأشار التقرير المترجم، أنه يفترض نموذج الطقس ICON-EU موقعه بالقرب من صقلية ومالطا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. في حين يتوقع نموذج المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى تطوره باتجاه الجنوب، أقرب إلى الساحل الليبي.

وختم التقرير ، أن كلا النموذجين أشارا إلى أن سرعة الرياح ستصل إلى حوالي 100 كم/ساعة، ومن الممكن أن تكون أعلى من ذلك.