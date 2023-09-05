مصرف ليبيا المركزي يكشف حجم إنفاق وإيرادات الدولة خلال الأشهر الماضية

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال ال 8 أشهر الماضية بلغت 78.2 مليار دينار، وأن إجمالي الإنفاق بلغ 68.3 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيان نشر اليوم، أن الإيرادات الموردة إليه من النقد الأجنبي خلال ذات الفترة 16 مليار دولار، وأن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بلغ 25.82 مليار دولار.

وذكر المركزي أن إيرادات بيع النفط بلغت 59.8 مليار دينار، وإتاوات النفط بلغت 6.6 مليار ، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 10.3 مليار دينار

وبين المركزي أن هناك تدنياً في الإيرادات خلال شهر أغسطس، حيث بلغت إيرادات الضرائب 371 مليوناً، بينما بلغت إيرادات الجمارك 163 مليون، وأن إيرادات الاتصالات 352 مليون، والمحروقات بالسوق المحلي 120 مليون ، و 448 مليون دينار إيرادات أخرى.

وأضاف المركزي أن باب المرتبات يمثل 63% من الإنفاق العام حيث بلغت 37.9 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 6.3 مليار وباب التنمية 2.6 مليار وباب الدعم 14.8 مليار بينما كان باب الطوارئ صفراً، وشمل الإنفاق ترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 2.2 مليار وترتيبات مالية استثنائية للشركة العامة للكهرباء 4.5 مليار .

وأشار البيان، إلى أن إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له تجاوزت 1.109 مليار دينار، والمجلس الأعلى للدولة 59 مليون والمجلس الرئاسي والجهات التابعة 505 مليون وحكومة الوحدة الوطنية 2 مليار دينار.