عاصفة شبه استوائية تهدّد السواحل الليبية

أفاد مركز طقس العرب الإقليمي احتمالية ظهور عاصفة شبه استوائية خلال الأيام القليلة القادمة، فوق المنطقة البحرية الواسعة التي تقع ما بين جزيرة كريت وسواحل ليبيا و إيطاليا و التي تتميز حاليا بدفئ مياه البحر و الذي يعتبر الوقود في مثل هذه الحالة لإكساب هذه الحالة الجوية المزيد من الطاقة و ذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا.

وأوضح المركز أن هذه الخصائص الاستوائية في حال اكتسبها المُنخفض الجوي، ستظهر على أرض الواقع على شكل زيادة ملحوظة في الاضطراب الجوي من شدة العواصف الرعدية بالإضافة إلى زيادة في سُرعة دوران الرياح و التيارات حول مركز المُنخفض مما يجعل المنخفض قد يظهر على شكل مُشابه للأنظمة المدارية من صور الاقمار الاصطناعية.

ووفق المركز، يُعتبر تشكُل العواصف الشبه استوائية (او الاعاصير المتوسطية) في وسط البحر الابيض المتوسط أمراً نادرا في مطلع شهر سبتمبر، حيثُ أن مساحة المُسطح المائي الصغيرة للبحر المتوسط (مُقارنةً بالمُحيطات) إضافة إلى درجات الحرارة المُنخفضة نسبيا لمياهه تجعل من تكوُنها أمرا غير معتادا، في حين أنها تكون أكثر شيوعاً غربي البحر الأبيض المُتوسط و بخاصة شهر نوفمبر/تشرين الثاني.