وزارة الصحة تحذر من دواء ملوث وخطير لعلاج البرد قد يؤدي للوفاة

حذرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية من استخدام دواء يستعمل في علاج نزلات البرد والحساسية يحمل اسم “COLD OUT”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة، أن ذلك الدواء يحتوي على مواد ملوثة تؤدي إلى إصابات خطيرة خاصة للأطفال.

ونوه البيان إلى أن الدواء يتسبب في التسمم وآلام البطن والقيء والإسهال إلى جانب الصداع وإصابة الكلى الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت في وقت سابق، من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وأضافت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.