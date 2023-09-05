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مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها بحسابات الزبائن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد
أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الثلاثاء عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن . مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن
مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية تم ايداع مرتبات الشركة العامة لخدمات النظافة شهر 8/2023 مصرف الجمهورية فرع بئر الاشهب ادراج حوافظ شهر8 كلآ من القطاعات التالية المعاهد المتوسطه الفنيه طبرق الضمان الاجتماعي البطنان مستشفي قصر الجدي القروي مستشفي قصر الجدي القروي هيئة امن المرافق مستشفي بئرالاشهب مركز السكر مديرية امن امساعد مراقبة العمل والتاهيل امساعد ادارة الخدمات الصحيه امساعد قصاع الزراعه والثروة الحيونيه مراقبه التربيه والتعليم امساعد

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