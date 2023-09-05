شاهد.. عاصفة إستوائية تهدد السواحل الليبية ومركز طقس يكشف المناطق المتأثرة به

أشار تقرير لموقع مركز طقس العرب الاقليمي، أن مُرتفع جوي اشتد في طبقات الجو العالية و قبته الحرارية على أنحاء واسعة من غرب و وسط القارة الأوروبية و تسبب بحدوث موجة حارة قوية على تلك المناطق، و على جانبي هذا المرتفع اندفعتا موجتين علويتين إحداها على اسبانيا وشمال غرب افريقيا وأدت إلى حدوث اضطرابات جوية شديدة و فيضانات، في حين اندفعت الأخرى لوسط البحر الأبيض المُتوسط ما أدى إلى تأثيره على دول البلقان واليونان بأمطار شديدة الغزارة و فيضانات عارمة.

و تبلور من الموجة العلوية التي انحدرت إلى وسط البحر الأبيض المُتوسط إلى تشكل منخفض جوي عميق و مُحمل بكميات كبيرة من الأمطار على أجزاء من دول البلقان بما فيها اليونان و غرب تركيا.

و يُراقب المُختصين في مركز طقس العرب الإقليمي احتمالية أن يكتسب هذا المنخفض الجوي خلال الأيام القليلة القادمة خصائص شبه استوائية، فوق المنطقة البحرية الواسعة التي تقع ما بين جزيرة كريت و سواحل ليبيا و إيطاليا و التي تتميز حالياً بدفئ مياه البحر و الذي يُعتبر الوقود في مثل هذه الحالة لإكساب هذه الحالة الجوية المزيد من الطاقة و ذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا.

المناطق المتأثرة في ليبيا

وتُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج المُحاكاة الحاسوبية إلى أن المنخفض الجوي سيواصل مسيره نحو سواحل شرق ليبيا مع مطلع الأسبوع القادم، بالتزامن مع انتقاله إلى ظروف جوية تساعد أكثر على تطوره و اكتسابه خصائص شبه استوائية، مما يؤدي إلى هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على السواحل الشرقية لليبيا و رُبما يواصل تقدمه نحو السواحل المصرية، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المُتابعة خلال قادم الأيام.

و يُعتقد بأن توالي موجات الحر على جنوب أوروبا و استقرار الأجواء في كثير من الفترات أدت إلى ارتفاع فرص حدوث عواصف متوسطية، حيث أن تكوينها يتطلب عموماً درجات حرارة مياه دافئة جداً في البحر الأبيض المُتوسط تتجاوز حاجز 26 درجة مئوية، حيث أن ارتفاع درجات حرارة البحر يعني بالضرورة توفر المزيد من الرطوبة للعواصف الرعدية، و بالتالي المزيد من الطاقة.

و يُعتبر تشكُل العواصف الشبه استوائية (او الاعاصير المتوسطية) في وسط البحر الابيض المتوسط أمراً نادراً في مطلع شهر سبتمبر/أيلول، حيثُ أن مساحة المُسطح المائي الصغيرة للبحر المتوسط (مُقارنةً بالمُحيطات) إضافة إلى درجات الحرارة المُنخفضة نسبياً لمياهه تجعل من تكوُنها أمراً غير معتاداً، في حين أنها تكون أكثر شيوعاً غربي البحر الأبيض المُتوسط و بخاصة شهر نوفمبر/تشرين الثاني. المصدر : طقس العرب