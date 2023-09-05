مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها بحسابات الزبائن

أعلن عدد من فروع مصرف الوحدة، اليوم الثلاثاء عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن لعدد من الجهات في عدة مدن .

وأضاف المصرف أن “المرتبات تم ادراجها في حسابات الزبائن اليوم الثلاثاء الموافق 05_09_2023 هي كالأتي:

مصرف الوحدة الوكالة الأكاديمية البحرية

السادة زبائننا الكرام نفيدكم علماً بأنه قد تم تمرير مرتبات :

تعليم عن شهر اغسطس 2023

الصحة عن شهر اغسطس 2023

وزارة العمل والتأهيل ( القوة العاملة ) عن شهر اغسطس2023

صندوق الضمان الإجتماعي سهل الجفارة عن شهر اغسطس 2023

مصلحة الأحوال المدنية ( السجل المدني ) عن شهر اغسطس 2023

مصرف الوحدة الوكالة الأكاديمية البحرية

تم تمرير مرتبات وزارة الداخلية عن شهر اغسطس 2023م

مصرف الوحدة فرع قرية ناصر

مرتبات تم قبولها فى المقاصة الإلكترونية

مديرية أمن الزاويه شهر 8

تعليم الزاوية الغرب شهر 8

ومجموعة من الحوافظ الفردية

مصرف الوحدة – فرع الكفرة

تم استلام مرتبات التعليم وتم ايداعهن بالحسابات