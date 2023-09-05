التربية والتعليم توجه بإغلاق فصول رياض الأطفال بالمدارس.. لهذا السبب!

وجهت وكيل وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود مراقبي التربية والتعليم بالإسراع بإغلاق فصول رياض الأطفال أو الفصول الدراسية التمهيدية للأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة.

ودعت وكيل الوزارة في بيان صادر عنها، إلى عدم فتح فصول لرياض الأطفال أو فصول تمهيدية في نفس المباني التي تشغلها مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وشددت وكيل الوزارة على التقيد بالمعايير والشروط المطلوبة لفتح رياض الأطفال وفق اللائحة رقم 1601 لسنة 2018 وتنبيه مديري المدارس بضرورة التقيد بما ورد حماية للطفل وضمانا لحقوقه التربوية والتعليمية.