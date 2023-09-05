مجلس الدولة الليبي يدعو لضمان حق التظاهر السلمي ويدين الاعتقال التعسفي

عقد مجلس الدولة الاستشاري الليبي، أمس الثلاثاء، جلسته الرسمية الـ90 برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، والنائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن أعضاء المجلس ناقشوا خلال الجلسة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، مطالبين بضرورة الإسراع في نشر نتائج التحقيقات حول هذا اللقاء ومعاقبة المتورطين فيه.

وذكر المكتب الإعلامي في إيجاز صحفي، أن المجلس خلص في جلسته إلى ما يلي:

1. التأكيد على إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين فيه من الحكومة.

2. يدعو المجلس الأعلى للدولة إلى ضمان حق التظاهر السلمي، وفقا للتشريعات الليبية النافذة، ويدين كل عمليات الاعتقال التعسفي الظالم ويدعو إلى عدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.

3. تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتواصل المشبوه مع الكيان الصهيوني.

وعلق المجلس جلسته إلى يوم الاثنين القادم، لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 وسبل تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

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وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت تظاهرات في العديد من المدن الليبية للتنديد بلقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة تصدت للمتظاهرين واعتقلت العشرات منهم.