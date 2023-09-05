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بلدية طرابلس تبحث آلية إنشاء السكن العمالي

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

اجتمع مدير إدارة متابعة السكن العمالي في الحكومة المنتهية مع عميد بلدية طرابلس المركز صباح اليوم في مقر البلدية، وحضر الاجتماع رئيس قسم التفتيش بمكتب طرابلس.

وناقش الاجتماع إنشاء السكن العمالي ببلدية، ورحب العميد بالمبادرة وما ستقدمه لتنظيم سوق العمل بمنطقة طرابلس الكبرى، مساهمةً في حصر العمالة وتنظيم عملهم بالبلدية.

وأعرب عميد البلدية عن استعداده للتعاون؛ في سبيل إنجاح المبادرة؛ للقضاء على ظاهرة العمالة الوافدة في الأحياء السكنية، والشارع العام.

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الحكومة المنتهية طرابلس ليبيا مدير إدارة متابعة السكن العمالي

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الوطن الليبية

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