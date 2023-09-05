إدانة قوية من نقابة السادة الأشراف للقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي

أدانت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا بشدة اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان للنقابة “إن هذا التصرف الصادر عن وزيرة خارجية ليبيا لا يمثلها إلا هي وحدها ومن كان وراءها من العملاء بائعي الضمائر وبائعي أنفسهم واللاهثين وراء المناصب والمكاسب ضانين بأن الكيان الصهيوني هو من يسهل لهم حكم ليبيا وسرقة ونهب ثرواتها ناسين أو متناسين بأن الشعب الليبي المسلم الذي قاوم الاحتلال الإيطالي لايزال قادرا على مواجهتهم ومكافحتهم وطردهم من المشهد الليبي غير مأسوف عليهم”.

وقدمت النقابة اعتذارها للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني عن هذا العمل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أن موقف الشعب الليبي كان وسيبقى دعم القضية الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وطالب البيان حكومة الوحدة بالتنحي فورا داعية الشعب الليبي إلى الاستمرار في المظاهرات الحاشدة حتى تسقط ما سماها “الحكومة العميلة” التي ما فتئت تنهب خيرات ومقدرات وأموال الشعب الليبي وها هي اليوم تسعى جاهدة للتطبيع.